Süper Lig 12. hafta karşılaşması | Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı CANLI anlatım
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
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FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor.
Peki, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse
Yeni Malatyaspor (muhtemel): Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Youssouf, Ahmet, Kubilay, Adem, Umut