12 Aralık 2020, Cumartesi
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Süper Lig 12. hafta karşılaşması | Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı CANLI anlatım

'in 12. haftasında , sahasında 'u konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

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Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Süper Lig 12. hafta karşılaşması | Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı CANLI anlatım

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor.

Peki, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

Yeni Malatyaspor (muhtemel): Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Youssouf, Ahmet, Kubilay, Adem, Umut

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