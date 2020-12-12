Süper Lig 12. hafta karşılaşması | Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı CANLI anlatım

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor.

Peki, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ



Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

Yeni Malatyaspor (muhtemel): Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Youssouf, Ahmet, Kubilay, Adem, Umut