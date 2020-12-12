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Leipzig - Werder Bremen maçı şifresiz A Spor CANLI izle

'nın 11. haftasında Leipzig sahasında 'i konuk ediyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz

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Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Leipzig - Werder Bremen maçı şifresiz A Spor CANLI izle

Almanya Bundesliga heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor.

Ligin 11. hafta mücadelesinde Leipzig ile Werder Bremen karşı karşıya geliyor. Red Bull Arena'daki zorlu mücadele saat 17.30'da başladı ve A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi Leipzig 21, deplasman takımı Werder Bremen ise 11 puanda.

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Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Sörloth, Leipzig ilk 11'inde yer almıyor. Ömer Toprak ise Werder Bremen'le 11'de sahaya çıkıyor.

İLK 11'LER...

Leipzig: Gulacsi, Orban, Upamecano, Mukiele, Halstenberg, Haidara, Sabitzer, Olmo, Kampl, Kluivert, Poulsen.

Werder Bremen: Pavlenka, Ömer Toprak, Grob, Augustinsson, Möhwald, Schmid, Selassie, Friedl, Eggestein, Bittencourt, Sargent.

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