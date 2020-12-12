Kayserispor-Trabzonspor maçı | İşte Abdullah Avcı'nın ilk 11 tercihi

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor, çıkışın Kayserispor deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı Burak Şeker yönetecek.

Ligin geride kalan diliminde 11 maça çıkan Trabzonspor 13 puan toplarken, 10 karşılaşma oynayan Kayserispor ise 9 puanda.

DJANINY VE PLAZA KADRODA YOK

Bordo-mavilililerin Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Djaniny Semedo ve Stiven Plaza forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun tedavileri sürüyor.

Kayserispor - Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Kvrzic, Attamah, Manuel Fernandes, Lennon, Henrique, İlhan Parlak.

Trabzonspor'un 11'i belli oldu:

Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Bilal, Diabate, Ekuban