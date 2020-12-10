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Son dakika: İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya flaş talep

Son dakika haberleri... Başkanı , 'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini söyledi.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Son dakika: İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya flaş talep

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olayıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ: UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini söylerken "8 Aralık ırkçılığa karşı dünya tarihine geçen bir direniştir." dedi.

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