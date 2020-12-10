Son dakika: İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya flaş talep
Son dakika haberleri... İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini söyledi.
SPOR İHA
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İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olayıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Gümüşdağ: UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini söylerken "8 Aralık ırkçılığa karşı dünya tarihine geçen bir direniştir." dedi.