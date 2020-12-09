PSG - Başakşehir maçı CANLI ANLATIM

Paris Saint Germain - Başakşehir maçı 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı sergilediği ırkçı söylem nedeniyle dün akşam ertelenen PSG Başakşehir karşılaşmasının geri kalan bölümü bu akşam oynanacak.

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PSG Başakşehir maçı 14'üncü dakikadan itibaren bu akşam oynanacak.

PSG-Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu.

UEFA'nin internet sitesindeki müsabaka bilgi sayfasına karşılaşmanın yeni hakem ekibi eklendi.

Buna göre, PSG-Başakşehir maçında Danny Makkelie düdük çalacak.



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Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.



DANNY MAKKELIE HAKKINDA



Hollandalı uluslararası futbol hakemi Danny Makkelie, 28 Ocak 1983 tarihinde dünyaya geldi. 2012 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalini yönetmiştir.Makkelie 2011 yılında FIFA kokartı takmıştır. Makkelie, futbol hakemliği görevinin yanı sıra Hollanda polis teşkilatında da çalışmaktadır.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ırkçılık skandalının ardından Başakşehir maça çıkmama kararı aldı.

Ertelen maç kaldığı yerden yeniden başlayacak. Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA | PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi PSG Başakşehir maçı bu akşam TSİ 20.55'te kaldığı yerden yeniden başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı olarak ekranlara gelecek.



NELER YAŞANDI?

HAKEM EKİBİ TAMAMEN DEĞİŞTİRİLDİ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain (PSG) maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini ve Rumen hakem ekibinin tamamen değiştirildiğini söyledi.

Mustafa Eröğüt, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG karşılaşmasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ve Medipol Başakşehir'in maçtan çekilmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Eröğüt, çok talihsiz bir gece yaşadıklarını belirterek oyuncularının psikolojisinin altüst olduğunu belirtti.

Mevcut şartlarda maça çıkmalarının imkansız olduğunu aktaran Eröğüt, "UEFA heyeti ve rakip takım yetkilileriyle yaptığımız görüşme neticesinde müsabakanın bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam etmesine karar verildi." diye konuştu.

Mustafa Eröğüt, Rumen hakem ekibinin de tamamen değiştirildiğini, maçın farklı hakemlerle tamamlanacağını kaydetti.

GÜMÜŞDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint-Germain maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, karşılaşmanın bu akşam TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Gümüşdağ, aynı hakemlerle maça çıkmama kararını aldıklarını UEFA'ya bildirdiklerini ve bu konuda UEFA ile protokol imzalandığını belirtti.

UEFA: SORUŞTURMA AÇILACAK

UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok." açıklamasını yaptı.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasından dolayı sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain maçında futbolcularının sahaya çıkmama kararı aldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞAKŞEHİR'E DESTEK MESAJI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" etiketiyle tepki gösterdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız."