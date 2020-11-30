Kayserispor-Fatih Karagümrük (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Haftanın son maçı olan Kayserispor-Fatih Karagümrük macının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
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Süper Lig'de 10. haftanın kapanış gecesinde Kayserispor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
İLK 11'LER
Kayserispor 11'i: İsmail, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Attamah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Lennon, Kanga, Kvrzic
Fatih Karagümrük 11'i: Viviano, Sobiech, Koray, Lichaj, Fatih, Biglia, Ramazan, Balkovec, Jimmy Durmaz, Ndao, Sabo
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