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Kayserispor-Fatih Karagümrük (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 10. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Haftanın son maçı olan Kayserispor-Fatih Karagümrük macının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 30.11.2020
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Kayserispor-Fatih Karagümrük CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış gecesinde Kayserispor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

İLK 11'LER

Kayserispor 11'i: İsmail, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Attamah, Campanharo, Hasan Hüseyin, Lennon, Kanga, Kvrzic

Fatih Karagümrük 11'i: Viviano, Sobiech, Koray, Lichaj, Fatih, Biglia, Ramazan, Balkovec, Jimmy Durmaz, Ndao, Sabo

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