18 Kasım 2020, Çarşamba
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Macaristan-Türkiye (CANLI ANLATIM)

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Milliler Macaristan deplasmanında galip gelebilirse, grup lideri Rusya'nın Sırbistan'a karşı puan kaybetmesini bekleyecek.

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Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Macaristan-Türkiye CANLI ANLATIM

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde kaderi bu gece belli olacak. Macaristan'a konuk olacak Milliler, olası galibiyetin ardından grup lideri Rusya'nın Sırbistan karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

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MAÇ 22.45'TE

Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

SLOVAK HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Macaristan: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic

Salah ve Elnenynin ikinci Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı SALAH VE ELNENY'NİN İKİNCİ KOVİD-19 TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

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