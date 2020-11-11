11 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: Galatasaray - Bakken Bears FIBA Şampiyonlar Ligi | A SPOR CANLI YAYIN

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Sarı kırmızılılar A Grubu'nda Danimarka ekibi 'ı konuk ediyor. Temsilcimiz 'nda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Maç A Spor'dan saat 20:00 itibarıyla canlı olarak ekranlara geliyor.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika: Galatasaray - Bakken Bears FIBA Şampiyonlar Ligi | A SPOR CANLI YAYIN

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor.

Sarı kırmızılılar A Grubu'nda Danimarka ekibi Bakken Bears'ı konuk ediyor.

Temsilcimiz Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Galatasaray - Bakken Bears FIBA Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam 20:00'de naklen A Spor'da.

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