Son dakika: Galatasaray - Bakken Bears FIBA Şampiyonlar Ligi | A SPOR CANLI YAYIN
Son dakika haberi... Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Sarı kırmızılılar A Grubu'nda Danimarka ekibi Bakken Bears'ı konuk ediyor. Temsilcimiz Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Maç A Spor'dan saat 20:00 itibarıyla canlı olarak ekranlara geliyor.
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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor.
Sarı kırmızılılar A Grubu'nda Danimarka ekibi Bakken Bears'ı konuk ediyor.
Temsilcimiz Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Galatasaray - Bakken Bears FIBA Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam 20:00'de naklen A Spor'da.