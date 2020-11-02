Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu maçta da 3 puan alarak zirveyi devralmak istiyor. Antalyaspor ise 3 haftalık galibiyet orucunu sarı-lacivertlileri yenerek bozma hedefinde.

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ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Antalyaspor-Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazartesi günü (bu akşam) oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Naldo, Veysel, Mert, Bünyamin, Nuri, Gökdeniz, Podolski, Orgill, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

FENERBAHÇE DEPLASMANDA ÜSTÜN

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 24 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 31, ev sahibi ekip 22 gol attı.

56. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe, Antalya'da karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 55 mücadelede Fenerbahçe 35, Antalyaspor ise 9 galibiyet aldı. 11 maç beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 48, toplamda ise 55 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı-beyazlılar geride kalan 55 maçta rakibine karşı 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 35 yenilgi aldı. Fenerbahçe ile sahasında 27 kez karşılaşan Antalyaspor, 6 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken, 12 maçta ise rakibine kaybetti. Zorlu karşılaşma öncesinde Antalyaspor'da kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton, sakatlıkları devam eden Serdar Gürler, Drole, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Eren Albayrak forma giyemeyecek.

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