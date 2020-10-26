26 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Denizlispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)

Denizlispor - Beşiktaş (CANLI ANLATIM)

, Süper Lig'in 6. haftasında 'a konuk oluyor. Milli aranın ardından haftayı bay geçen Beşiktaş, Denizlispor maçında 3 puanın peşinde Denizlispor - Beşiktaş maçını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz

SPOR
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
ABONE OL
Denizlispor - Beşiktaş CANLI ANLATIM

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Bakalorz, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

41. RANDEVU

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bu akşam 41. kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ EKSİKLER

Denizlispor'da Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann sakatlığı nedeniyle oynayamıyor.

Beşiktaş'ta ise Kevin N'Koudou, Bernard Mensah, Atakan Üner ve Ajdin Hasic maç kadrosuna alınmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA