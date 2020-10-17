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Trabzonspor'un 11'i belli oldu

Milli aranın ardından devam eden Süper Lig'de evinde 'i ağırlıyor. Ev sahibi Trabzonspor'un sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

SPOR
Giriş Tarihi: 17.10.2020 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
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Trabzonspor'un 11'i belli oldu

İlk 4 haftada ve Erzurumspor ile oynanan hazırlık maçında yapılan eksikleri gidermek için milli arada yoğun şekilde çalışan bordo-mavililer, Başakşehir'i yenerek yeni bir sayfa açma adına tüm hazırlıklarını yapmış durumda.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Vitor Hugo, Edgar Le, Pereira, Marlon, Kamil Ahmet, Lewis Baker, Safa Kınalı, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba

FIRTINA EVİNDE ÖNDE

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.

TRABZON 9-7 ÖNDE

Fırtına ile Başakşehir, bugün ligde 25. kez karşı karşıya gelecek. 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul BB ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi söz konusu periyotta 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

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