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Türkiye - Sırbistan (CANLI ANLATIM)

A Milli Futbol takımı, UEFA Uluslar Ligi 4. maçında 'ı ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'ndaki Türkiye-Sırbistan maçının canlı anlatımı için ahaber.com.tr'yi takip ediniz.

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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Türkiye - Sırbistan CANLI ANLATIM

A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi dördüncü maçı kapsamında bugün İstanbul Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Önceki maçta Rusya ile 1-1'lik skorla berabere kalan millilerimizin bugünkü maçını izlemek ve destek vermek isteyen futbolsever vatandaşlarımız "Türkiye - Sırbistan canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

İŞTE 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Okay, Hasan Ali, Mahmut, Ozan, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak

Sırbistan: Dmitrovic, Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milikovic-Savic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic

Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk ediyor.

Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemiyor.

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