Rusya - Türkiye (CANLI ANLATIM)

Son oynadığı Almanya ,maçıyla göz dolduran A Milli Futbol takımımız, Uluslar Ligi'nde Rusya'ya konuk olacağı maç bu akşam oynanacak. 21:45'te başlayacak B Ligi 3. Grup maçı TRT 1'den yayınlanacak.

Uluslar Ligi'nde,Türkiye ile Rusya bu akşam Moskova'daki VTB Arena Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Almanya ile 3-3 berabere kalan ve iyi bir oyun ortaya koyan Türkiye, aynı performansı Rusya karşısında da göstermeye çalışacak.

İŞTE İLK 11'LER

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Kuzyaev, Dzyuba

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ