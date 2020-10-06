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Son dakika...ABD Başkanı Trump sahalara geri dönüyor: 15 Ekim'de Miami'de programa katılacak

Son dakika haberi... Başkanı hesabından yaptığı paylaşımda 'de 'de düzenlenecek olan tartışma programında bir diğer aday Joe Biden ile birlikte katılacağını duyurdu. ABD Başkanı koronavirüse yakalanmasının ardından çalışmalarına ara vermişti.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Son dakika...ABD Başkanı Trump sahalara geri dönüyor: 15 Ekim'de Miami'de programa katılacak

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi Beyaz Saray'da devam eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım seçimlerindeki rakibi Joe Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planladığı bildirildi.

TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

Perşembe günü Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden dün taburcu edilen Trump'ın tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam ediliyor.

Doktorları, odasında izolasyona alınan ve durumu iyi olan Trump'a bugün Remdesivir isimli ilacın 5. dozunun verileceğini açıkladı.

KENDİMİ MUHTEŞEM HİSSEDİYORUM

Trump ise, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kendimi muhteşem hissediyorum." ifadesini kullandı.

"15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak canlı yayın tartışmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel olacak." ifadesine yer veren yaptığı başka bir paylaşımda da grip mevsiminin yaklaştığını anımsattı.

Trump, "Her yıl sayıları bazen 100 bine varan birçok insan, aşısı olmasına rağmen gripten dolayı ölüyor. Bunun için ülkemizi karantinaya alıyor muyuz? Hayır, onunla yaşamayı öğrendik, şimdi de Kovid-19 ile yaşamayı öğreniyoruz, virüs bazı kişiler için daha az ölümcül." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesi'nin önünde aracıyla kendisini bekleyen taraftarlarını selamlamıştı. ABD Başkanı Trump 6 Ekim saat 01.30'da kaldığı hastaneden taburcu olmuştu.

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