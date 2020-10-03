Fenerbahçe - Fatih Karagümrük CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde lige deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan sarı-lacivertliler, sonraki hafta 9 kişi kalan Hatayspor, geçen hafta ise derbide Galatasaray ile golsüz berabere kalmıştı. Haftaya 5 puan ve averajla 8. sırada giren Kanarya, kazanıp çıkışa geçmek istiyor.

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta

Karagümrük: Viviano, Eric, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Salibur, Darri, Sobiech

CISSE'NİN LİSANSI ÇIKTI

1+1 yıllık sözleşme imzalanan Papiss Cisse'nin lisansı çıkarıldı. Senegalli futbolcu, teknik heyetin görev vermesi halinde Karagümrük karşısında formasını giyebilecek. Erol Bulut'un Cisse'yi yedek soyundurması ve gidişata göre oyuna dahil etmesi bekleniyor.

GÜMRÜK'ÜN BOŞU YOK

Fatih Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de girdiği 9 net gol pozisyonunun 7'sini gole çevirdi. %77.9'luk müthiş bir oran yakaladı. F.Bahçe ise bulduğu 4 fırsatın sadece 1'inden yararlanabildi (%25).