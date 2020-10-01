01 Ekim 2020, Perşembe
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Rangers - Galatasaray (CANLI ANLATIM)

Son dakika: Rangers - Galatasaray (CANLI ANLATIM)

Son dakika haberleri... 'ın Rangers'a konuk olduğu kritik mücadele başladı. Rangers-Galatasaray maçının canlı anlatımını AHaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Son dakika: Rangers - Galatasaray CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a konuk oluyor. Mücadele tek maç eleme sistemi üzerinden oynanıyor.

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İLK 11'LER BELLİ OLDU

Glasgow Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Helander, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi, Morelos, Kent

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre, Feghouli, Babel, Falcao.

ARDA TURAN KADRODA YOK

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, Rangers karşısında sahaya çıkamayacak. Tecrübeli futbolcu gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya'ya götürülmedi.

Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika UEFA'ya bildirilen kadroda yer almıyor.

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