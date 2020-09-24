Beşiktaş - Rio Ave UEFA Avrupa Ligi | CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçlarının heyecanı bu akşam start alıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalarda, kazanan takım tur atlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş da ev sahibi avantajını elinde bulundurarak, Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda 3 eksik bulunuyor. Basın toplantısında konuşan Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin; N'Koudou, Josef ve Atiba'nın maçta forma giyemeyeceğini söyledi. Bilindiği gibi koronavirüs testi önce pozitif ardından da negatif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, karantinada olduğu için bu mücadelede takımının başında yer alamayacak.

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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, takımının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave ile yapacağı karşılaşmanın zor geçeceğini ve iyi hazırlanarak turu atlamak istediklerini söyledi.