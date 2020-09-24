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Beşiktaş - Rio Ave UEFA Avrupa Ligi | CANLI ANLATIM

, 3. eleme turu maçında Portekiz temsilcisi 'yi evinde ağırlıyor. ve öğrencilerinin tek hedefi mutlak galibiyet. Beşiktaş - Rio Ave mücadelesinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 24.09.2020
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Beşiktaş - Rio Ave UEFA Avrupa Ligi | CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçlarının heyecanı bu akşam start alıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalarda, kazanan takım tur atlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş da ev sahibi avantajını elinde bulundurarak, Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda 3 eksik bulunuyor. Basın toplantısında konuşan Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin; N'Koudou, Josef ve Atiba'nın maçta forma giyemeyeceğini söyledi. Bilindiği gibi koronavirüs testi önce pozitif ardından da negatif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, karantinada olduğu için bu mücadelede takımının başında yer alamayacak.

BEŞİKTAŞ - RİO AVE CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, takımının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave ile yapacağı karşılaşmanın zor geçeceğini ve iyi hazırlanarak turu atlamak istediklerini söyledi.

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