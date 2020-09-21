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Son dakika: Fenerbahçe-Hatayspor (CANLI ANLATIM)

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 2. haftanın son maçında ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Hatayspor maçının canlı anlatımı için AHaber.com.tr'yi takip ediniz...

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: Fenerbahçe-Hatayspor CANLI ANLATIM

Süper Lig heyecanı sürüyor. TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor ile 2 sezondur istenilen başarıları elde edemeyen ve bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf.

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