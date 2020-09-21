Son dakika: Fenerbahçe-Hatayspor (CANLI ANLATIM)
Son dakika haberleri... Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Hatayspor maçının canlı anlatımı için AHaber.com.tr'yi takip ediniz...
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Süper Lig heyecanı sürüyor. TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor ile 2 sezondur istenilen başarıları elde edemeyen ve bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia
Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf.