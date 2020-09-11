Son dakika: Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu
Son dakika haberleri... Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu..
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Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
2020/2021 sezonunun ilk maçında kozlarını paylaşacak olan Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Zanka, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey