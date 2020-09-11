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Son dakika: Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu

Son dakika haberleri... Süper Lig'in açılış maçında ve karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu..

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Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Son dakika: Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

2020/2021 sezonunun ilk maçında kozlarını paylaşacak olan Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu.

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Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Zanka, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey

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