Son dakika: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)
Son dakika haberleri... Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı için AHaber.com.tr'yi takip ediniz.
Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
2020/2021 sezonunun ilk maçında kozlarını paylaşacak olan Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'leri belli oldu.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Zanka, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey
SEZONUN İLK PENALTISI KAÇTI
Süper Lig'de 2020/2021 sezonunun ilk penaltı kararı Fenerbahçe lehine geldi. Sarı lacivertlilerde topun başına geçen Caner Erkin'in penaltısını Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kurtardı.
Sarı lacivertliler 32. dakikadaki fırsatı değerlendiremeyerek aynı zamanda sezonun ilk penaltısını da kaçırmış oldu.
SEZONUN İLK GOLÜ RİZE'DEN
Evsahibi Fenerbahçe, mücadelenin ikinci yarısında yakaladığı fırsatı gole çevirdi. Dario Melnjak'ın asistini iyi değerlendiren Skoda, 59. dakikada Çaykur Rizespor'u Fenerbahçe karşısında öne geçiren golü attı. 1-0
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Süper Lig'de yeni sezon Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile başladı. Ev sahi Rizespor ve Fenerbahçe, karşılıklı pozisyon bulmalarına rağmen mücadelenin ilk 45 dakasında tabelayı değiştiremedi.
Gole en çok yaklaşan Fenerbahçe ise kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. 32. dakikadaki penaltı atışında topun başına geçen Caner Erkin, kaleci Gökhan Akkan'ı geçemedi.
Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.