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Sırbistan - Türkiye (CANLI ANLATIM)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 2. maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde Türkiye ve Sırbistan'ın ilk 11'leri belli oldu.

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Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
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Sırbistan - Türkiye CANLI ANLATIM

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 2. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Sırbistan'a konuk oluyor. A Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

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İLK 11'LER BELLİ OLDU

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, A. Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal

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