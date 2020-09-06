Sırbistan - Türkiye (CANLI ANLATIM)
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 2. maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde Türkiye ve Sırbistan'ın ilk 11'leri belli oldu.
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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 2. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Sırbistan'a konuk oluyor. A Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, A. Mitrovic
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal