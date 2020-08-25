Son dakika: PAOK-Beşiktaş (CANLI ANLATIM)

Beşiktaş, sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde açıyor. Siyah beyazlılar ön eleme aşamasından katıldığı turnuvaya, Yunanistan deplasmanında merhaba diyor.

Kartal, geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi'ni hem normal sezonda hem de şampiyona grubunda Olympiakos'un ardından ikinci sırada tamamlayan PAOK ile karşılaşıyor. Temsilcimiz Beşiktaş ise Süper Lig'i 62 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayan ve Kanal D'den naklen yayınlanıyor. Stadio Toumbas Stadı'ndaki karşılaşmada Daniele Doveri düdük çalıyor.

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11'LER BELLİ OLDU:

PAOK: Zivkovic, Michailidis, Varela, Ignason, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin.