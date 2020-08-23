PSG-Bayern Münih (CANLI ANLATIM)

Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak dev finalde kozlarını paylaşacak. Corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

BARCELONA'YA TARİHİ HEZİMET

Bayern Münih, Kızılyıldız, Tottenham ve Olympiakos ile mücadele ettiği B Grubu'ndan 18 puanla lider çıkmış, son 16'da Chelsea, çeyrek finalde Barcelona, yarı finalde ise Olympique Lyon'u eleyerek finale yükselmişti.

Paris Saint-Germain ise temsilcimiz Galatasaray ile birlikte Real Madrid ve Club Brugge'ün de yer aldığı A Grubu'nda topladığı 16 puanla grubu zirvede tamamlamıştı. Fransız ekibi, son 16'da Borussia Dortmund, çeyrek finalde Atalanta, yarı finalde ise RB Leipzig'i geçerek finale uzanmıştı.

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PSG - BAYERN MÜNIH FİNALİNDE 11'LER

PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Paredes, Mbappe, Di Maria, Neymar

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago Alcantara, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski