PSG-Bayern Münih (CANLI ANLATIM)
PSG ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geliyor. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek olan PSG ile Bayern Münih maçının canlı anlatımı için AHaber.com.tr'yi takip ediniz.
Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak dev finalde kozlarını paylaşacak. Corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
BARCELONA'YA TARİHİ HEZİMET
Bayern Münih, Kızılyıldız, Tottenham ve Olympiakos ile mücadele ettiği B Grubu'ndan 18 puanla lider çıkmış, son 16'da Chelsea, çeyrek finalde Barcelona, yarı finalde ise Olympique Lyon'u eleyerek finale yükselmişti.
Paris Saint-Germain ise temsilcimiz Galatasaray ile birlikte Real Madrid ve Club Brugge'ün de yer aldığı A Grubu'nda topladığı 16 puanla grubu zirvede tamamlamıştı. Fransız ekibi, son 16'da Borussia Dortmund, çeyrek finalde Atalanta, yarı finalde ise RB Leipzig'i geçerek finale uzanmıştı.
PSG - BAYERN MÜNIH FİNALİNDE 11'LER
PSG: Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Paredes, Mbappe, Di Maria, Neymar
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago Alcantara, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski