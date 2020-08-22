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Fenerbahçe'den vefat haberi: Tamer Güney'i kaybettik

, 2000-2003 yılları arasında altyapımızda koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini bir süreliğine yürüten 'in vefat ettiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Fenerbahçe'den vefat haberi: Tamer Güney'i kaybettik

Fenerbahçe Tamer Güney'in vefat haberi nedeniyle resmi internet sayfası üzerinden bir açıkalam metni yayınladı.

Yapılan açıklamada;

2000-2003 yılları arasında futbol altyapımızda koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini bir süreliğine yürüten, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda üstlendiği çeşitli görevlerle Türk futboluna önemli katkılar sağlayan Tamer Güney'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Merhum Tamer Güney'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü Not: Tamer Güney'in cenaze bilgileri belli olduktan sonra paylaşılacaktır.

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