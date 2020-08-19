19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Lyon - Bayern Münih (CANLI ANLATIM)

Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Fransız ekibi Lyon ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Portekiz'de oynanan dev maçın kazananı Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'nin rakibi olacak.

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Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
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Lyon - Bayern Münih CANLI ANLATIM

Koronavirüs nedeniyle tek maç olarak oynanan Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları Portekiz'de devam ediyor. PSG'nin Alman temsilcisi Leizpig'i 3-0'lık skorla geçmesinin ardından bugün de yine bir Alman bir Fransız takımı karşı karşıya geliyor.

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İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski

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