Lyon - Bayern Münih (CANLI ANLATIM)
Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Fransız ekibi Lyon ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Portekiz'de oynanan dev maçın kazananı Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'nin rakibi olacak.
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Koronavirüs nedeniyle tek maç olarak oynanan Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları Portekiz'de devam ediyor. PSG'nin Alman temsilcisi Leizpig'i 3-0'lık skorla geçmesinin ardından bugün de yine bir Alman bir Fransız takımı karşı karşıya geliyor.
İKİ TAKIMIN 11'LERİ
Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski