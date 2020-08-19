Lyon - Bayern Münih (CANLI ANLATIM)

Koronavirüs nedeniyle tek maç olarak oynanan Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları Portekiz'de devam ediyor. PSG'nin Alman temsilcisi Leizpig'i 3-0'lık skorla geçmesinin ardından bugün de yine bir Alman bir Fransız takımı karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski