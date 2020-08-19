Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
Doğu Akdeniz diplomasisine devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki son durumu değerlendirdi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefonda görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.
Kaynaklar, görüşmede, Doğu Akdeniz konusunun ele alındığını kaydetti.