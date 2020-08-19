19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Doğu Akdeniz diplomasisine devam eden Dışişleri Bakanı , Jens ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki son durumu değerlendirdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 19.08.2020
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefonda görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.

Kaynaklar, görüşmede, Doğu Akdeniz konusunun ele alındığını kaydetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA