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RB Leipzig - Paris Saint-Germain (CANLI ANLATIM)

Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde RB ile Saint-Germain, Portekiz'de karşı karşıya geliyor. RB Leipzig-Paris Saint-Germain maçının için AHaber.com.tr'yi takip ediniz.

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Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
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RB Leipzig - Paris Saint-Germain CANLI ANLATIM

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalistin bellli olacağı RB Leipzig ile Paris Saint-Germain mücadelesi başladı.

Devler ligi yarı final mücadelesinde RB Leipzig ile Paris Saint-Germain, Portekiz'de karşı karşıya geliyor. RB Leipzig-Paris Saint-Germain maçının canlı anlatımı için AHaber.com.tr'yi takip ediniz.

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İLK 11'LER...

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino, Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo, Poulsen.

PSG: Rico, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Paredes, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe.

PSG ALMAN RAKİPLERİNE KARŞI ÜSTÜN

Leipzig, Fransız takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. PSG ise Alman ekiplerine karşı 17 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı.

Leipzig'in 33 yaşındaki Alman teknik direktörü Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde boy gösterecek en genç teknik adam olarak tarihe geçmişti.

Leipzig, Fransız takımlarına karşı Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

PSG ise Alman ekiplerine karşı 17 maçın 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı.

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