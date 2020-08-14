Barcelona - Bayern Münih (CANLI ANLATIM)
Koronavirüs nedeniyle tek maç halinde oynanan Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Barcelona - Bayern Münih maçının canlı anlatımı AHaber.com.tr'de...
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Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü yarı finalist de belli oluyor. Atalanta'yı eleyen Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid'i kupa dışına iten Leipzig ilk 2 yarı finalist oldu. Bu kez yarı finale yükselebilmek için Avrupa futbolunun iki devi Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor.
Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı ekiplerinden. Bu iki dev de tarihlerinde bu kupayı 5'er kez müzesine götürdü ve bu sezon bunu altıncı kez başarmak istiyorlar.
BARCELONA – BAYERN MÜNİH MAÇININ 11'LERİ
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Sergi Roberto, Jordi Alba, Sergio Busquets, Vidal, de Jong, Luis Suarez, Messi
Bayern Münih: Neuer, Davies, Alaba, Boateng, Kimmich, Thiago, Goretzka, Perisic, Gnabry, Müller, Lewandowski