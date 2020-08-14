14 Ağustos 2020, Cuma
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Barcelona - Bayern Münih (CANLI ANLATIM)

Koronavirüs nedeniyle tek maç halinde oynanan Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Barcelona - Bayern Münih maçının canlı anlatımı AHaber.com.tr'de...

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Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Barcelona - Bayern Münih CANLI ANLATIM

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü yarı finalist de belli oluyor. Atalanta'yı eleyen Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid'i kupa dışına iten Leipzig ilk 2 yarı finalist oldu. Bu kez yarı finale yükselebilmek için Avrupa futbolunun iki devi Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor.

Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı ekiplerinden. Bu iki dev de tarihlerinde bu kupayı 5'er kez müzesine götürdü ve bu sezon bunu altıncı kez başarmak istiyorlar.

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BARCELONA – BAYERN MÜNİH MAÇININ 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Sergi Roberto, Jordi Alba, Sergio Busquets, Vidal, de Jong, Luis Suarez, Messi

Bayern Münih: Neuer, Davies, Alaba, Boateng, Kimmich, Thiago, Goretzka, Perisic, Gnabry, Müller, Lewandowski

Barcelonada Bayern Münih maçı öncesi Kovid-19 şoku! Samuel Umtitinin testi pozitif çıktı BARCELONA'DA BAYERN MÜNİH MAÇI ÖNCESİ KOVİD-19 ŞOKU! TESTİ POZİTİF ÇIKTI

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