Barcelona - Bayern Münih (CANLI ANLATIM)

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü yarı finalist de belli oluyor. Atalanta'yı eleyen Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid'i kupa dışına iten Leipzig ilk 2 yarı finalist oldu. Bu kez yarı finale yükselebilmek için Avrupa futbolunun iki devi Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor.

Her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı ekiplerinden. Bu iki dev de tarihlerinde bu kupayı 5'er kez müzesine götürdü ve bu sezon bunu altıncı kez başarmak istiyorlar.

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BARCELONA – BAYERN MÜNİH MAÇININ 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Sergi Roberto, Jordi Alba, Sergio Busquets, Vidal, de Jong, Luis Suarez, Messi

Bayern Münih: Neuer, Davies, Alaba, Boateng, Kimmich, Thiago, Goretzka, Perisic, Gnabry, Müller, Lewandowski