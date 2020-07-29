Trabzonspor - Alanyaspor | Türkiye Kupası Final Maçı - CANLI YAYIN

Fırtına kazanması halinde tarihindeki 9. kupa şampiyonluğu tadacak. Alanyaspor ise ilk defa Türkiye Kupası'nın sahibi olmak için sahaya çıkıyor.

ŞAMPİYONUN KASASI DOLACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım, 1.5 milyon dolar (yaklaşık 10.5 milyon TL) kazanacak. Kaybedenin kasasına girecek para ise 900 bin dolar (yaklaşık 6 milyon 300 bin TL) olacak.

10 YILLIK HASRET

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde 10 yıllık kupa hasretine de son vermiş olacak.

En son 2009-2010 sezonunda kupayı müzesine getiren bordo-mavili takım, 2010-2011'de grup aşamasında, 2011-2012'de 4. kademe maçında, 2012-2013'te finalde, 2013-2014'te 4. turda, 2014-2015'te son 16 turunda, 2015-2016'da son 16 turunda, 2016-2017'de grup aşamasında, 2017-2018'de son 16 turunda, 2018-2019'da çeyrek finalde elenmişti.

AĞAOĞLU'NUN İLK KUPASI OLACAK

Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde, Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun ilk kupası olacak.

Ligde bu sezon son 2 haftaya kadar şampiyonluk yarışı içinde olan ancak mutlu sona ulaşamayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası'na uzanmanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavili kulüpte 8 Nisan 2018'de göreve gelen Ağaoğlu yönetimi, Trabzonspor'un finali kazanması halinde 2 yılı aşkın süre sonra ilk kupa mutluluğunu yaşayacak.

Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasıyla göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton da lig ve kupada olmak üzere 2 maçlık görevi döneminde kupa mutluluğu yaşamış olacak.