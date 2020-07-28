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Tuzlaspor-Manisa FK (CANLI YAYIN)

A Spor'un canlı olarak yayınladığı TFF 2. Lig Yükselme play-off finalinde Tuzlaspor ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. maçının kazananı TFF 1. Lig'e yükselecek.

SPOR
Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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Tuzlaspor-Manisa FK CANLI YAYIN

TFF 2. Lig play-off final karşılaşmasında Tuzlaspor ile Manisa FK, Antalya'da karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı mücadele Antalya Stadyumu'nda oynanıyor.

Kritik karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Samet Çiçek yapıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Yasin Yener, D. Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Kemal Tokak, Batuhan Karadeniz, Samet Asatekin, Burak Asan

Manisa FK: Sertaç Çam, S. Zafer Kurşunlu, A. Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Onur Kolay, Umut Kaya, Serdar Deliktaş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Ömer Kahveci

ASpor CANLI YAYIN

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