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Somaspor-Pazarspor (CANLI YAYIN)

A Spor ekranlarında canlı yayınlanan 3. Lig play-off heyecanında sona gelindi. 2. Lig'in son bileti için finalde Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geliyor. Somaspor-Pazarspor mücadelesini A Spor'dan canlı izlemek için A Haber'i takip ediniz.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Somaspor-Pazarspor CANLI YAYIN

Somaspor ile Pazarspor, A Spor ekranlarında 3. Lig play-off finalinde 2. Lig için sahaya çıkıyor.

2. Lig'in son bileti için finalde Somaspor ile Pazarspor karşı karşıya geliyor. Somaspor-Pazarspor mücadelesini A Spor'dan canlı izlemek için A Haber'i takip ediniz.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Somaspor: Melih Şencan, Muhsin Polat, Muammer Atalay, M. Tunay Meral, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Mehmet Bağlı ,Taner Yıldız, Nurettin Çağlar, Mehmet Uysal

Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Ş. Abdulkadir Aksu, Mehmet Aytemiz, Fatih Ergen, Can Muhammet Vural, Mehmet Eksik, Mete Karahan, K. Kaan Yurdakul, Mithat Pala, Cevat Kuy, Aykut Civelek

ASpor CANLI YAYIN

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