Ankara Demir-Tuzlaspor (CANLI YAYIN)
TFF 2. Lig - Yükselme Playoff Yarı Final maçında Ankara Demir ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. Final için mücadele eden Ankara Demir ile Tuzlaspor'un mücadelesi A Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanıyor.
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TFF 2. Lig Play Off Yarı Final maçında Ankara Demirspor ile Tuzlaspor finale çıkmak için kozlarını paylaşıyor. Mücadeleden mutlu sonla ayrılan ekibi Manisa FK - Sancaktepe eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.