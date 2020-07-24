24 Temmuz 2020, Cuma
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Ankara Demir-Tuzlaspor (CANLI YAYIN)

TFF 2. Lig - Yükselme Playoff Yarı Final maçında Ankara Demir ile karşı karşıya geliyor. Final için mücadele eden Ankara Demir ile Tuzlaspor'un mücadelesi A Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanıyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 24.07.2020
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Ankara Demir-Tuzlaspor CANLI YAYIN

TFF 2. Lig Play Off Yarı Final maçında Ankara Demirspor ile Tuzlaspor finale çıkmak için kozlarını paylaşıyor. Mücadeleden mutlu sonla ayrılan ekibi Manisa FK - Sancaktepe eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

ASpor CANLI YAYIN

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