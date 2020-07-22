Bursaspor-Adana Demirspor (CANLI ANLATIM)
TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig için final mücadelesi veren Bursaspor ile Adana Demirspor'un mücadelesinin canlı anlatımı için AHaber.com.tr'yi takip ediniz.
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Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-offlarında heyecan devam ediyor. Play-offlara Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor kalmıştı.
Yarı final ilk müsabakalarında Bursaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
RÖVANŞ VE FİNAL TARİHİ BELLİ
Rövanş maçı 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak.
Finalin nerede yapılacağı daha sonra açıklanacak.