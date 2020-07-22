22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Bursaspor-Adana Demirspor (CANLI ANLATIM)

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında  karşı karşıya geliyor. Süper Lig için final mücadelesi veren Bursaspor ile Adana Demirspor'un mücadelesinin canlı anlatımı için AHaber.com.tr'yi takip ediniz.

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Giriş Tarihi: 22.07.2020
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Bursaspor-Adana Demirspor CANLI ANLATIM

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-offlarında heyecan devam ediyor. Play-offlara Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor kalmıştı.

Yarı final ilk müsabakalarında Bursaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

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RÖVANŞ VE FİNAL TARİHİ BELLİ

Rövanş maçı 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Finalin nerede yapılacağı daha sonra açıklanacak.

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