20 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor ve Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK maçları başladı

Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor ve Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK maçları başladı

TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçlarında, , karşı karşıya geliyor. 1. Lig'e çıkmak için kıyasıya mücadele içinde olan ekiplerin maçları, A Spor'dan dönüşümlü olarak yayınlanıyor.

SPOR
Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
ABONE OL
Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor ve Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK maçları başladı

Sadece 1 takımın TFF 1. Lig'e yükseleceği play-off mücadeleleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak başladı.

TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçlarında, Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK maçları başladı.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

MANİSA FK-İNEGÖLSPOR İLK 11'LER

Manisa FK: Ömer, Sertaç, Salih, Abdurrahan, Nizamettin, Onur, Umut, Serdar, Ali, Mehmet, Erhan

İnegölspor: Şener, Gökhan, Enes, Yasin, Ahmet Hakan, Selimcan, Ömer Faruk, Hacı Mustafa, Niyazi, Abdullah, Bilal

Manisa FK Umut Kayanın golüyle 1-0 öne geçti MANİSA FK UMUT KAYA'NIN GOLÜYLE 1-0 ÖNE GEÇTİ

Manisa FK Erhan Karanın golüyle skoru 2-0 yaptı MANİSA FK ERHAN KARA'NIN GOLÜYLE SKORU 2-0 YAPTI

2 MAÇ DA SAAT 22.00'DE

Devam eden iki maçın ardından Ankara Demirspor-Sakaryaspor, GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor takımları karşılaşacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA