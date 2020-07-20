Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor ve Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK maçları başladı
TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçlarında, Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK karşı karşıya geliyor. 1. Lig'e çıkmak için kıyasıya mücadele içinde olan ekiplerin maçları, A Spor'dan dönüşümlü olarak yayınlanıyor.
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Sadece 1 takımın TFF 1. Lig'e yükseleceği play-off mücadeleleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak başladı.
TFF 2. Lig play-off çeyrek final maçlarında, Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK maçları başladı.
MANİSA FK-İNEGÖLSPOR İLK 11'LER
Manisa FK: Ömer, Sertaç, Salih, Abdurrahan, Nizamettin, Onur, Umut, Serdar, Ali, Mehmet, Erhan
İnegölspor: Şener, Gökhan, Enes, Yasin, Ahmet Hakan, Selimcan, Ömer Faruk, Hacı Mustafa, Niyazi, Abdullah, Bilal
2 MAÇ DA SAAT 22.00'DE
Devam eden iki maçın ardından Ankara Demirspor-Sakaryaspor, GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor takımları karşılaşacak.