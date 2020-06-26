26 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Beşiktaş - Konyaspor (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor İstanbul'da karşı karşıya geliyor. mücadelesinin canlı anlatımı için AHaber.com.tr'yi takip ediniz...

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Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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BEŞİKTAŞ - KONYASPOR CANLI ANLATIM

Süper Lig'de Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

29. haftanın açılış maçında Sergen Yalçın'ın öğrencileri sahadan 3 puanla ayrılarak ilk 4 iddiasını sürdürmek istiyor. Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor ise küme düşme hattındna uzaklaşmak için mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.

47 puanlı Beşiktaş ile 27 puanlı Konyaspor arasındaki müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Amir, Bajic

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