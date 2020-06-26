Son dakika: Beşiktaş - Konyaspor (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'de Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

29. haftanın açılış maçında Sergen Yalçın'ın öğrencileri sahadan 3 puanla ayrılarak ilk 4 iddiasını sürdürmek istiyor. Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor ise küme düşme hattındna uzaklaşmak için mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.

47 puanlı Beşiktaş ile 27 puanlı Konyaspor arasındaki müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Amir, Bajic