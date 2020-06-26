Son dakika: Beşiktaş - Konyaspor (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Konyaspor mücadelesinin canlı anlatımı için AHaber.com.tr'yi takip ediniz...
Süper Lig'de Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.
29. haftanın açılış maçında Sergen Yalçın'ın öğrencileri sahadan 3 puanla ayrılarak ilk 4 iddiasını sürdürmek istiyor. Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor ise küme düşme hattındna uzaklaşmak için mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor.
47 puanlı Beşiktaş ile 27 puanlı Konyaspor arasındaki müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Amir, Bajic
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'ta koronaya yakalanan futbolcular kim?
- "Ayağımızın takılması bekleniyordu"
- Son dakika: Beşiktaş'ta iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
- Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
- Olaylı maçla ilgili karar verildi
- Premier Lig'de Liverpool şampiyon oldu
- Beşiktaş'a maç öncesi 'virüs' şoku! 2 isim...
- Eski milli güreşçi toprağa verildi
- Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetti
- G.Saray ve F.Bahçe'ye kötü haber!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!
- YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2020 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı alma
- YKS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 YKS sınav süresi ne kadar? Üniversite sınavı oturumu kaç dakika?
- YKS'de kalem silgi verilecek mi? 2020 YKS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?
- Son dakika: ATA AÖF sınav soruları cevapları 2020! ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Tütün satışı yasak mı? Sarma sigara yasaklandı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- Son dakika: Konut kredisi yapılandırma olacak mı? 0,64-0,74 faizli konut kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Yarın saat kaça kadar yasak var? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? Hafta sonu yasak saatleri...
- Son dakika: YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri! 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru
- Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
- Son dakika: İnternet kafeler ve oyun salonları ne zaman açılacak? Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak?