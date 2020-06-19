19 Haziran 2020, Cuma
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Ankaragücü Başakşehir maçı CANLI anlatım

Ankaragücü maçı ile 'de 28.haftanın perdesi açılıyor. Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında bu akşam MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ligde son 8 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 56 puanla zirveye ortak olmuştu. Taraftarlar saat 21'de başlayan mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.

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Giriş Tarihi: 19.06.2020 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020
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ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI

'de 28. haftanın perdesi Ankara'da Ankaragücü - maçı ile açılıyor. Lider Trabzonspor ile aynı puan sahip Başakşehir, Ankaragücü deplasmanına çıkıyor. İstanbul temsilcisinde tek hedef galip gelip maç fazlasıyla yeniden lider olmak.

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE İKİ EKİBİN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Michalak, Saba, Rodrigues

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clich, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

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