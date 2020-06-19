Ankaragücü Başakşehir maçı CANLI anlatım

Süper Lig'de 28. haftanın perdesi Ankara'da Ankaragücü - Başakşehir maçı ile açılıyor. Lider Trabzonspor ile aynı puan sahip Başakşehir, Ankaragücü deplasmanına çıkıyor. İstanbul temsilcisinde tek hedef galip gelip maç fazlasıyla yeniden lider olmak.

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İŞTE İKİ EKİBİN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Michalak, Saba, Rodrigues

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clich, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba