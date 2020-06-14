Muslera'nın kaval kemiğinde kırık şüphesi
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da Muslera şoku yaşandı. Uruguaylı file bekçisi Muslera, 15. dakikada girdiği mücadelede sakatlandı. Kaval kemiğinde kırık şüphesi olan tücrübeli kaleci hastaneye kaldırıldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sakatlık sonrası ambulansla hastaneye götürüldü.
MUSLERA SEZONU KAPATTI
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 15'inci dakikasında Rizesporlu Skoda'nın vuruşunu kurtaran Muslera, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kalarak sakatlık yaşadı. Yedek kulübesinde bulunan kaptan Selçuk İnan, hakemden izin isteyerek sahaya girip Muslera'nın yanına gelirken, tecrübeli kaleci için ambulans çağrıldı. Muslera, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulansla hastaneye götürüldü.
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.
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