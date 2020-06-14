14 Haziran 2020, Pazar
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Muslera'nın kaval kemiğinde kırık şüphesi

'in 27. haftasında 'a konuk olan Galatasaray'da Muslera şoku yaşandı. Uruguaylı file bekçisi Muslera, 15. dakikada girdiği mücadelede sakatlandı. Kaval kemiğinde kırık şüphesi olan tücrübeli kaleci hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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MUSLERA'NIN KAVAL KEMİĞİNDE KIRIK ŞÜPHESİ

'in 27. haftasında deplasmanına çıkan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi , sakatlık sonrası ambulansla hastaneye götürüldü.

MUSLERA SEZONU KAPATTI

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 15'inci dakikasında Rizesporlu Skoda'nın vuruşunu kurtaran Muslera, rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kalarak sakatlık yaşadı. Yedek kulübesinde bulunan kaptan Selçuk İnan, hakemden izin isteyerek sahaya girip Muslera'nın yanına gelirken, tecrübeli kaleci için ambulans çağrıldı. Muslera, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından da ambulansla hastaneye götürüldü.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

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