Beşiktaş - Antalyaspor CANLI ANLATIM

Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayla ilgili tüm detayları ve canlı anlatımı ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.

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