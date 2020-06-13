13 Haziran 2020, Cumartesi
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Beşiktaş - Antalyaspor CANLI ANLATIM

'in 27. haftasında , 'u sahasında konuk ediyor. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği maçta siyah beyazlılarda tek hedef galibiyet. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR CANLI ANLATIM

sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşmayla ilgili tüm detayları ve canlı anlatımı ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.

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