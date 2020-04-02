İBB Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapılmayacağı duyurmuştu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti
İBB'nin Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapılmayacağını yazılı olarak açıklamasının ardından İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yolların yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından dün itibarıyla hızla başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
KENAN KIRAN / SABAH
İstanbul Valiliği, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi hakkında yazılı açıklamada bulundu.
İstanbul Valiliği; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağına ilişkin yazısını paylaştı ve "'Başakşehir Şehir Hastanesi' ulaşım yollarını yapamayacağını yazılı olarak açıklaması nedeniyle, bu yolların yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından dün itibarıyla hızla başlanmıştır" denildi.
VALİLİK: ŞEHİR HASTANESİ'NİN YOLLARININ YAPIMINA HIZLA BAŞLANMIŞTIR
İstanbul Valiliği'nin açıklamasında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarına ilişkin 11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazı paylaşıldı.
Açıklamada; "İBB'nin 'Başakşehir Şehir Hastanesi' ulaşım yollarını yapamayacağını yazılı olarak açıklaması nedeniyle, bu yolların yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından dün itibarıyla hızla başlanmıştır" denildi.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: BÜTÇEMİZ YOK, BAĞLANTI YOLLARINI YAPAMAYIZ
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" denildi.
İŞTE O YAZI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Kalkanlı'nın, 11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda şöyle deniliyor:
"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü; 17 Ekim 2019 tarihinde Başakşehir ilçesi, 1356 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşaat çalışmaları devam eden İstanbul İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İle Ürün ve Hizmetleri Temin Edilmesi İşi" inşaat çalışmalarının son aşamasına gelindiği, 2020 Haziran ayı itibariyle hizmete açılmasının planlandığı belirtilmektedir.
Bahse konu hastanenin 2682 yataklı şehir hastanesi kampüsü olması sebebiyle hasta yoğunluğu ve insan sirkülasyonunun fazla olacağı öngörüldüğünden çok ciddi trafik tıkanıklıklarının olacağı, mevcutta erişim için kullanılan yolların günümüz koşullarında bile yetersiz kaldığı ve hastane hizmete açıldığı zaman hiçbir şekilde yeterli olmayacağının düşünüldüğü belirtilmektedir. Bu nedenle inşaat çalışmalarının son aşamasına gelindiğinin göz önünde bulundurularak hastane bağlantı yolları ile ilgili çalışmaların, hastanenin faaliyetine geçeceği zamana paralel bir şekilde yürütülerek yapılması ve çalışmalar hakkında taraflarına bilgi verilmesi istenmektedir.
Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir."
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