Beşiktaş koronavirüs testine girdi ilk sonuçlar açıklanmaya başladı
Beşiktaş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının test kararı almıştı. Beşiktaş'ta ilk olarak Çağdaş Atan ve Sergen Yalçın test sonuçlarını açıkladı.
Beşiktaş'ta bugün yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları belli olmaya başladı. İlk açıklama, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan'dan geldi.
Çağdaş Atan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirus testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. #EvdeKal Türkiye. Saygılar" ifadelerine yer verdi.
SERGEN YALÇIN DA NEGATİF
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, corono virüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
Koronavirüs testinin takımda ve kendisinde negatif çıktığını belirten Yalçın, "Testleri yaptırdık. Bende ve takımda bir sorun yok. Herkes negatif çıktı." ifadelerini kullandı.
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