Juventus'tan skancal karantina kararı! İzin vermişler
Corona virüsle mücadelede sınıfta kalan İtalya futbolda kırmızı alarm verirken, Juventus'un aldığı skandal karar spor medyasında yerden yere vuruldu. Juventus'un Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic ve Sami Khedira'nın ülkeyi corona virüs karantinasından sadece bir hafta sonra terk etmelerine izin vermesi, İtalya'da kafa karışıklığı ve tartışma yarattı. Hem basın hem de sosyal medya olaya ciddi tepki gösterdi.
Juventus'ta, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi için COVID-19'un pozitif çıktığı görülmüş, bu yüzden kulüp personeli ve başkanı Andrea Agnelli'yi de içeren 121 kişi izole edilmşti.
TÜM EKİP KARANTİNADAYDI
Genellikle, Corona virüs için pozitif test veren birine maruz kalanlar için karantina süresi 15 gün. Ve bu yüzden Juventus'la oynayan son takım olan Inter de tüm ekibi karantinaya almıştı.
1 HAFTA YETERLİ DEĞİL
Ülke dışına çıkmalarına izin verilen Higuain, Pjanic ve Khedira'nın da Rugani'yle temas halinde oldukları düşünüldüğünde 1 hafta kesinlikle yeterli değil.
SOSYAL MEDYA SORUYOR: NEDEN?
Sosyal medya kullanıcıları, muhabirler ve uzmanlar ise; Higuain, Pjanic ve Khedira'ya neden sadece evlerini değil aynı zamanda ülkeyi de terk etmelerine izin verildiğine dair sorular soruyorlar.
3 oyuncunun kulüpten izin istedikleri ve yakın zamanda COVID-19 için negatif test verdiklerini gösteren belgeleri polise gösterdikten sonra karantinadan çıktıkları belirtildi. Ancak hastalığın 5 ilâ 14 gün srasında geçebileceği biliniyor ve Rugani'nin testi 11 Mart'ta pozitif çıkmıştı. Dolayısıyla kulübün karantinanın bozulmasına hiçbir şekilde izin vermemesi gerekiyordu.
Corona virüs yüzünden İtalya'da 3405 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı virüsün çıktığı ülke olan Çin'i geçti.
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