Son dakika... Konyaspor karşısında Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu |CANLI anlatım
Süper Lig'in 26. Hafta karşılaşmasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Saat 20'de başlayacak mücadelede sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Öte yandan müsabaka beIN Sports ekranında şifreli yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.
Süper Lig'in 26. Hafta karşılaşmasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Saat 20'de başlayacak mücadelede sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Öte yandan müsabaka beIN Sports ekranında şifreli yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.
FENERBAHÇE'NİN KONYASPOR KARŞISINDAKİ İLK 11'İ BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Harun, Isla, Falette, Luiz Gustavo, Hasan Ali, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Miha Zajc, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Vedat Muriqi.
KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
KONYASPOR İLE FENERBAHÇE 38. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 37 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Rekabetteki son 5 randevuyu kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.
SEZONUN İLK YARISINDAKİ MAÇTA 6 GOL ATILDI
Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 41 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.
KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
Saat 20'de oynanacak mücadele beIN Sports ekranında şifreli yayınlanacak. Taraftarlar Konyaspor Fenerbahçe maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamızdaki canlı anlatım ekranından anbean izleyebilirler.
Dünyada hızla yayılan ve şu anda kadar 124 ülkede görülen yeni tip koronavirüs (corona virüs) küresel salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.
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