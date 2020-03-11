11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (CANLI ANLATIM)

SPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
ABONE OL
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

Elazığ merkezli deprem nedeniyle ertelenen -Trabzonspor mücadelesi başladı. Süper Lig 19. haftanın mücadelesi olan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını takip etmek için haberimizdeki linke tıklayınız.

Yeni Malatyaspor'un 11'i

Farnolle, Mina, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Fofana, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

Trabzonspor'un 11'i

Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth

MÜCADELENİN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Yeni Malatya Trabzonspor maçı CANLI anlatım video İZLE YENİ MALATYA TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM VİDEO İZLE

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN