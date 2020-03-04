Antalyaspor - Alanyaspor canlı izle! A Spor canlı yayın

ZTK'da bu gece Antalya derbisi sahne alıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor sahasında ezeli rakibi Alanyaspor'u ağırlıyor. Her iki takım da kazanıp rövanş maçı için avantajı elde etmek istiyor. Antalyaspor - Alanyaspor derbisi canlı yayınla ahaber.com.tr'de...

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Antalya derbisi heyecanı yaşanacak. Antalyaspor ve Alanyaspor ZTK yarı final ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

11'LER BELLİ OLDU

ANTALYASPOR: Ferhat, Salih, Celustka, Ersan, Eren , Ufu, Ndinga, MukaiRU, Fredy, Sinan, Jahovic



ALANYASPOR: Marafona, Onur, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Salih , Fernandes, Cisse



Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan derbi maçı 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Bozbey yapacak. VAR koltuğunda Ali Palabıyık ve Serkan Olguncan oturacak.

İkinci yarıda yaptığı transferlerle çıkışa geçen Antalya ile son haftalarda düşüşte olan Alanya'nın randevusu saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan ekranlara gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Çeyrek finalde Sivas'ı eleyen ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Hakan ve Bahadır dışında eksik oyuncu bulunmazken; G.Saray'ı saf dışı bırakan konuk ekip ise tam kadro olarak deplasmana gelecek.