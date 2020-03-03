Trabzonspor - Fenerbahçe CANLI YAYIN! ATV canlı yayın izle!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligde aldığı istikrarlı sonuçlarla dikkat çeken Trabzonspor kupada da Fenerbahçe'yi mağlup ederek iki kulvardaki iddialı vaziyetini kaybetmek istemiyor. Ligde sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe cephesinde ise tek amaç Ziraat Türkiye Kupası. ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ahaber.com.tr'de. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı izle...
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. VAR hakemi Fırat Aydınus, AVAR ise Bahattin Duran olacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Tolga, Mehmet, Kruse, Muriqi
ÇİMŞİR YENİDEN KULÜBEDEKİ YERİNİ ALABİLECEK
Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşılaşmasıyla yeniden kulübedeki yerini alabilecek.
TRABZONSPOR KUPADA 15. KEZ FİNAL PEŞİNDE
Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynayan bordo-mavililer, bugüne dek 14 final maçının 8'inde kupayı müzesine getirmeyi başardı. En son kupada 2012-2013 sezonunda finale yükselen ancak Fenerbahçe'ye kaybeden Karadeniz ekibi, 6 sezon aradan sonra finale çıkarak 9. kez kupayı kaldırmak istiyor. Bordo-mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupaya uzanarak 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.
13. KARŞILAŞMA
İki takım, Türkiye Kupası'nda 13. kez karşılaşacak. Bugüne dek yapılan 12 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerle 6-4 üstünlüğü bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar.
FENERBAHÇE KUPA HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR
Süper Lig'de oldukça kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, bu kulvarda yoluna devam ederek kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan Fenerbahçe, sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor, Hes Kablo Kayserispor ve GMG Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale geldi. Fenerbahçe, Trabzon'dan İstanbul'a avantajlı bir skorla dönerek adını finale yazdırmayı hedefliyor.
İKİ TAKIM BU SEZON LİGDE 2 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ.
Kadıköy'deki maç 1-1 beraberlikle, Trabzon'daki mücadele ise bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
ERSUN YANAL SON MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.
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