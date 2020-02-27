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Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında 'u ağırlayacak olan 'in ilk 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Eljero Elia, Demba Ba

Sakatlar ve Cezalılar: Crivelli (Cezalı)

Sporting: (Muhtemel) Luis Maximiano; Ristovski, Coates, Tiago Ilori, Acuna; Wendel, Battaglia; Bolasie, Vietto, Jovane Cabral; Sporar.

Sakatlar ve Cezalılar: Neto (Cezalı), Renan Ribeiro (Sakat), Luiz Phellype (Sakat) , Chico Geraldes (Sakat) , Mathieu (Sakat)

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