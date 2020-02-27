Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Sporting Lizbon'u ağırlayacak olan Medipol Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu.
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Eljero Elia, Demba Ba
Sakatlar ve Cezalılar: Crivelli (Cezalı)
Sporting: (Muhtemel) Luis Maximiano; Ristovski, Coates, Tiago Ilori, Acuna; Wendel, Battaglia; Bolasie, Vietto, Jovane Cabral; Sporar.
Sakatlar ve Cezalılar: Neto (Cezalı), Renan Ribeiro (Sakat), Luiz Phellype (Sakat) , Chico Geraldes (Sakat) , Mathieu (Sakat)
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