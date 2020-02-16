Galatasaray - Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 22.haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u evinde ağırlıyor. Şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray ve Türk Telekom Stadyumu'ndan galibiyet çıkarmak isteyen Yeni Malatyaspor mücadeleye 3 puan hedefiyle çıktı. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de Galatasaray bu akşam sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Galatasaray'ın hedefi mutlak 3 puan... Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmada sarı kart cezası bulunan Mariano forma giyemeyecek.
Öte yandan Fenerbahçe derbisi öncesi de takımın golcüsü Adem Büyük sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Adem Büyük
Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Acquah, Walter, Robin Yalçın, Hafez, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut
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