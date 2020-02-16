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Galatasaray - Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR CANLI ANLATIM

'in 22.haftasında , 'u evinde ağırlıyor. Şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray ve Stadyumu'ndan galibiyet çıkarmak isteyen Yeni Malatyaspor mücadeleye 3 puan hedefiyle çıktı. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

'de bu akşam sahasında BtcTurk 'u konuk ediyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Galatasaray'ın hedefi mutlak 3 puan... Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmada sarı kart cezası bulunan Mariano forma giyemeyecek.

Öte yandan derbisi öncesi de takımın golcüsü sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Adem Büyük

Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Acquah, Walter, Robin Yalçın, Hafez, , Bifouma,

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Galatasaray Yeni Malatya CANLI anlatım İZLE video GALATASARAY YENİ MALATYA CANLI ANLATIM İZLE VİDEO

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