Alanyaspor - Gençlerbirliği (Canlı)
Süper Lig'in 22. haftasında zirvedeki iddiasını sürdürmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Son 7 maçını kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi ile 2 haftadır puana hasret olan Ankara ekibi arasındaki zorlu karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. 7 haftadır namağlup olan Alanyaspor, 39 puanla 4. sırada bulunurken, 21 puanlı Ankara ekibi ise 21 puanla 13. durumda. Erol Bulut yönetimindeki turuncu-yeşilliler kazanarak şampiyonluk yarışının içinde kalmak, Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri ise 3 puan alarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu.
ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN SON BİLGİLER
* Süper Lig tarihinde Gençlerbirliği ile oynadığı beş maçı da kaybetmeyen Alanyaspor (3G 2B), rakibini konuk ettiği iki karşılaşmayı da kazandı.
* Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinde mağlup edemeden en fazla karşılaştığı rakibi Alanyaspor (2B 3M).
* Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Alanyaspor (1B), son üç karşılaşmada rakiplerine puan vermedi.
* Süper Lig'de çıktığı son dört deplasmandan puan alamayan Gençlerbirliği, sezonun ilk altı dış saha karşılaşmasından 8 puan çıkarmıştı (2G 2B 2M).
* Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım Alanyaspor (11). Ligde şu ana kadar kafayla Gençlerbirliği'nden (7) daha fazla gol yiyen tek ekip ise Ankaragücü (9).
* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda gole sebep olan hata yapmayan tek takım olan Alanyaspor, aynı zamanda rakiplerin yaptığı hatalar sonucu en fazla gol bulan iki ekipten biri (7; Gaziantep FK ile birlikte).
* Süper Lig'in ilk 21 hafasında öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği (15). Alanyaspor ise skor avantajını yakaladığı 13 maçta mağlubiyet almadı (11G 2B).
* Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol sevinci yaşayan iki isimden biri olan Alanyaspor forveti Papiss Cisse (16; Alexander Sörloth ile birlikte), aynı zamanda yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu konumunda (17 puan; 16 gol & 1 asist).
* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla en fazla gol pası veren oyuncu olan Daniel Candeias (4), bu asistlerin tamamını deplasmanda yaptı.
* Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'a konuk olduğu ilk iki maçı gol yemeden kazanan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, daha sonraki iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
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