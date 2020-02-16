Alanyaspor - Gençlerbirliği (Canlı)

Süper Lig'in 22. haftasında zirvedeki iddiasını sürdürmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Son 7 maçını kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi ile 2 haftadır puana hasret olan Ankara ekibi arasındaki zorlu karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. 7 haftadır namağlup olan Alanyaspor, 39 puanla 4. sırada bulunurken, 21 puanlı Ankara ekibi ise 21 puanla 13. durumda. Erol Bulut yönetimindeki turuncu-yeşilliler kazanarak şampiyonluk yarışının içinde kalmak, Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri ise 3 puan alarak ateş hattından uzaklaşmak istiyor.

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İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu.

ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN SON BİLGİLER

* Süper Lig tarihinde Gençlerbirliği ile oynadığı beş maçı da kaybetmeyen Alanyaspor (3G 2B), rakibini konuk ettiği iki karşılaşmayı da kazandı.

* Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinde mağlup edemeden en fazla karşılaştığı rakibi Alanyaspor (2B 3M).

* Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Alanyaspor (1B), son üç karşılaşmada rakiplerine puan vermedi.

* Süper Lig'de çıktığı son dört deplasmandan puan alamayan Gençlerbirliği, sezonun ilk altı dış saha karşılaşmasından 8 puan çıkarmıştı (2G 2B 2M).

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım Alanyaspor (11). Ligde şu ana kadar kafayla Gençlerbirliği'nden (7) daha fazla gol yiyen tek ekip ise Ankaragücü (9).

* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda gole sebep olan hata yapmayan tek takım olan Alanyaspor, aynı zamanda rakiplerin yaptığı hatalar sonucu en fazla gol bulan iki ekipten biri (7; Gaziantep FK ile birlikte).

* Süper Lig'in ilk 21 hafasında öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği (15). Alanyaspor ise skor avantajını yakaladığı 13 maçta mağlubiyet almadı (11G 2B).

* Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol sevinci yaşayan iki isimden biri olan Alanyaspor forveti Papiss Cisse (16; Alexander Sörloth ile birlikte), aynı zamanda yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu konumunda (17 puan; 16 gol & 1 asist).

* Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla en fazla gol pası veren oyuncu olan Daniel Candeias (4), bu asistlerin tamamını deplasmanda yaptı.

* Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'a konuk olduğu ilk iki maçı gol yemeden kazanan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, daha sonraki iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.