Son dakika haberi: Gençlerbirliği Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu |CANLI

Son dakika haberine göre; Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Maçta 11'ler belli oldu. Saat 17'de başlayacak ve beIN Sports ekranından naklen yayınlanacak mücadeleyi taraftarla ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilecekler.

Son dakika haberine göre; Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Maçta 11'ler belli oldu. Saat 17'de başlayacak ve beIN Sports ekranından naklen yayınlanacak mücadeleyi taraftarla ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden izleyebilecekler.

MAÇTA 11'LER BELLİ OLDU

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Zargo Toure, Polomat, Sefa Yılmaz, Baiano, Berat Özdemir, Sessegnon, Ayite, Stancu.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Jose Sosa, Yusuf Sarı, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth.

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MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Ligde son maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan başkent ekibi, haftaya 21 puanla 13. sırada girdi. Bir maçı eksik Trabzonspor ise 38 puanla 3. sırada yer alıyor.

Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Pierre-Yves Polomat, Soner Dikmen ve Arda Kızıldağ ile takımla çalışmalara başlayan ancak fiziksel olarak hazır olmayan Bogdan Stancu takımdaki yerlerini alamayacak.