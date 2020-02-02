Lider Sivasspor Gaziantep deplasmanında |CANLI anlatım izle
Süper Lig'in lideri Sivasspor, Gaziantep deplasmanında... Geçen hafta Rizespor beraberliğinin ardın Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Saat 16'da başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr/canlıskor sayfamız üzerinden anbean izleyebilirler.
Süper Lig'in lideri Sivasspor, Gaziantep deplasmanında... Geçen hafta Rizespor beraberliğinin ardın Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.
Saat 16'da başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr/canlıskor sayfamız üzerinden anbean izleyebilirler.
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Süper Lig'de liderliğini devam ettiren Sivasspor, Gaziantep deplasmanında 3 puan arıyor.
Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep deplasmanına çıkıyor.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Lide Sivasspor, geride kalan 19 haftada 41 puan topladı. Orta sıralarda yer alan Gaziantep ise 24 puana sahip.
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