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Lider Sivasspor Gaziantep deplasmanında |CANLI anlatım izle

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Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
LİDER SİVASSPOR GAZİANTEP DEPLASMANINDA |CANLI

'in lideri , deplasmanında... Geçen hafta Rizespor beraberliğinin ardın 'ın öğrencileri bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Saat 16'da başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr/canlıskor sayfamız üzerinden anbean izleyebilirler.

'in lideri , deplasmanında... Geçen hafta Rizespor beraberliğinin ardın 'ın öğrencileri bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Saat 16'da başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr/canlıskor sayfamız üzerinden anbean izleyebilirler.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Süper Lig'de liderliğini devam ettiren Sivasspor, Gaziantep deplasmanında 3 puan arıyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep deplasmanına çıkıyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Lide Sivasspor, geride kalan 19 haftada 41 puan topladı. Orta sıralarda yer alan Gaziantep ise 24 puana sahip.

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